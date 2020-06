Choix des maires au Bénin : les femmes laissées pour compte?

Il n’est plus un secret pour personne au Bénin que les élections communales du 17 mai 2020 sont désormais conjuguées au passé. Pour preuve, après l’installation des conseils communaux pour un mandat de six ans, place au bilan dans certaines formations politiques. Cependant, un aspect très crucial est en train d’échapper à tous. Il est relatif à l’épineuse question de la promotion des femmes au sein des partis politiques et dans les instances de prise de décisions, telles que les assemblées communales.

Les femmes ont encore du chemin à faire pour s’imposer dans l’arène politique béninoise. La preuve, leur volonté d’avoir 30 % de femmes conseillères à l’issue du scrutin du 17 mai 2020 est passée à côté. Seulement 70 femmes conseillères sur 1.815, soit 3,86 % pour le compte des élections communales du 17 mai dernier.

Un peu plus loin, l’on se rend compte qu’au cours de l’élection et de la désignation des maires, on dénombre quatre femmes sur les 70 conseillères élues pour un taux 5,19 % de femmes maires élues contre 2,6 % lors de la mandature 2015-2020. Même si le statique actuel traduit une «avancée», cela ne répond pas au discours finalement propagandistes prononcés lors des campagnes. Discours qui plaçaient la promotion des femmes au premier rang.

Les femmes victimes de la dupe…

Sans risque de se tromper, l’on pourrait affirmer que les femmes ont été trahies lors des récentes élections communales. En effet, ces dernières années, tous les types de discours ont été tenus pour déplorer la faible représentativité des femmes dans les instances de décisions. Et pour corriger la situation, des acteurs politiques ont opté pour une discrimination positive en faveur de la gent féminine.

Pour rappel, cette préoccupation a même été l’une des raisons évoquées par la 8è législature pour juger de l’opportunité de la révision de la constitution du 11 décembre 1990. Au regard de la loi, l’article 26 nouveau de la Constitution parle de plus de représentativité de la femme.

Ainsi dit, pour le compte des prochaines mandatures de l’Assemblée nationale, 24 femmes au moins siégeront. Dès lors, les récentes élections communales devraient joindre l’acte aux écrits mais malheureusement pour les femmes, le constat est tout autre. Il est impérieux que désormais les femmes puissent s’entendre pour se soutenir mutuellement afin de marquer leur passage dans l’arène politique béninoise.