Chris Brown : le rappeur américain accusé de viol par une française !

Chris Brown enchaîne les problèmes avec la justice. Et cette fois-ci, on accuse l’ex de Rihanna en France. Le rappeur américain est accusé de viol et c’est le parquet de Paris qui s’en mêle.

Et cette fois-ci c’est avec la justice française que Chris Brown a des problèmes. En effet, une jeune comédienne française l’accuse de l’avoir violée dans la nuit du 15 au 16 janvier. Des faits qui auraient eu lieu dans une chambre du très chic Mandarin Oriental.

C’est deux jours après, que la victime de la star a décidé de porter plainte. En effet, alors qu’elle voulait récupérer son téléphone pour partir, le chanteur l’aurait violée à c moment là. Deux autres hommes sont mis en cause. Un peu plus d’un an après, le parquet de paris décide d’ouvrir l’enquête.

Alors que Chris Brown nie toujours les faits, il s’agit néanmoins d’une petit victoire pour l’avocat de la défense. Ce dernier, Me Jean-Marc Descoubes déclare alors: «Je me réjouis de cette décision prise par le parquet de Paris. Nous allons avoir accès au dossier et nous allons surtout pouvoir faire des demandes d’actes».