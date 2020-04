Chris Brown : le rappeur américain règle à l’amiable une accusation de viol

Alors qu’il faisait l’objet d’une plainte pour agression sexuelle, Chris Brown a préféré tout régler à l’amiable plutôt que d’aller jusqu’au procès. L’accusation a été portée par une femme restée anonyme en 2018.

Celle-ci affirme avoir été violée à de multiples reprises par un homme appelé Lowell Grissom Jr. durant une fête organisée au domicile de l’artiste en février 2017.

Selon les documents juridiques obtenus par The Blast, la plaignante a fait savoir au tribunal la semaine dernière qu’elle souhaitait retirer sa plainte.

Insoutenable

La plainte, obtenue à l’époque par TMZ, décrivait une scène proprement insoutenable. C’est d’abord une amie de Chris Brown qui aurait forcé la victime, et d’autres femmes, à se rendre dans une chambre avant de bloquer la porte, leurs téléphones leur ayant été confisqués plus tôt.

La victime et les autres femmes présentes auraient ensuite été violées par l’artiste ainsi qu’un certain Lowell Grissom. «C’est l’une des affaires d’agression sexuelle les plus horribles qu’il m’ait été donné de voir et notre cliente a été sévèrement traumatisée par ce qu’elle a été contrainte de subir», avait alors déclaré Gloria Allred, avocate de la victime.