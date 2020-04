Chris Evans : voici celui qui a convaincu l’acteur de jouer le rôle de Captain America

Vous ne le savez peut-être pas mais au départ l’acteur Chris Evans ne voulait pas incarné le personnage de Captain America. Simplement parce qu’il ne voulait pas exposer sa vie privée.

Cependant, Chris Evans doit remercier sa mère pour son rôle de Captain America après qu’elle l’ait exhorté à reconsidérer le refus du blockbuster Marvel.

Il a cependant été révélé que c’était la maman de l’acteur, Lisa, qui l’avait convaincu de saisir l’opportunité de faire carrière.

Elle raconte au magazine Esquire que Chris craignait les pressions de la gloire. «Sa plus grande peur était de perdre son anonymat», a-t-elle expliqué

«Il a dit : ”J’ai maintenant une carrière où je peux faire un travail que j’aime vraiment. Je peux promener mon chien. Personne ne me dérange. Personne ne veut me parler. Je peux aller où je veux. Et l’idée de perdre cela me terrifie”»

«Je lui ai dit : ‘Écoutez, si vous faites cette partie, vous en aurez l’occasion. Vous n’aurez jamais à vous soucier de payer le loyer. Si vous participez, il vous suffit de décider : ”Cela ne va pas affecter ma vie négativement – cela le permettra”», a t-elle ajouté.