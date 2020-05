Chris Hemsworth : la star de Thor explique le succès de son mariage avec Elsa Pataky

Le mariage de Chris Hemsworth et d’Elsa Pataky est une véritable réussite. Les deux stars se sont dit oui à Bali en 2010 et ont fondé une famille composée de leur fille India et de leurs deux jumeaux Sasha et Tristan. Toutefois, il a fallu faire des choix et l’actrice a accepté de mettre sa carrière entre parenthèses.

«Elle aimerait que je ralentisse un peu pour être plus à la maison avec les enfants et, bien sûr, je le veux aussi. Mais j’ai l’impression que je suis à un point crucial de ma carrière – Je dois mettre les choses en place pour durer sinon je vais me volatiliser», a expliqué la star de Thor à GQ. Une façon d’expliquer un tempérament un brin machiste auquel Elsa Pataky sait résister.

On ne peut pas tout avoir

L’actrice a préféré garder son nom de jeune fille après le mariage, et Chris Hemsworth a encore bon espoir qu’elle le fasse.

«Je pens que c’était à l’époque où on est rentré aux Etats-Unis. On vivait eu Europe et on s’est décidés à rentrer. C’était compliqué avec les passeports et tout le reste», a déclaré l’acteur lors d’un entretien Zoom pour l’émission de radio Kyle and Jackie O, avant d’ajouter qu’elle pouvait encore le faire.

Mais à l’instar de Chrissy Teigen, Sarah Jessica Parker ou encore Jessica Alba qui ont toute fait ce choix, on ne voit pas pourquoi Elsa Pataky ne pourrait pas rester Elsa Pataky !