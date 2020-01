Cinéma : la grande actrice égyptienne Magda Sabahi passe l’arme à gauche

La grande actrice Magda Sadaha, l’une des étoiles les plus fameuses du cinéma égyptien, s’est éteinte, jeudi, à l’âge de 89 ans des suites d’une longue maladie, a annoncé sa famille.

Née en 1931 à Tanta, Magda a commencé sa carrière artistique à l’âge de 15 ans, mais ses véritables débuts dans le monde du cinéma remonte à 1949 dans le film «El Naseh», réalisé par Seif Eddine Shawkat.

Son équilibre artistique dépasse 60 films cinématographiques, dont certains sont tirés d’œuvres littéraires telles que «Le Mirage» sur une histoire de Naguib Mahfouz, «Nez et trois yeux» sur une histoire d’Ihsan Abdul Quddus et «L’homme qui a perdu son ombre» sur l’histoire de Fathi Ghanem.

L’artiste a ensuite fondé sa propre société de production cinématographique où elle a produit des films célèbres, notamment «Jamila» et «Hegret El Rasoul» et a représenté l’Égypte dans de nombreux festivals internationaux et de semaines cinématographiques internationales.

En 1995, Magda a été élue présidente de la «Egyptian Women in Film Association» et a remporté de nombreux prix aux festivals de Damas, de Berlin et de Venise. Elle a remporté le «Nile Award» dans le domaine des arts en 2016, qui est le prix égyptien le plus élevé, et a été honoré par l’État le jour de l’art en 2014.