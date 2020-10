Cinéma : le tournage du deuxième volet d’«Avatar» est terminé

Le tournage d’Avatar 2 est terminé et le troisième volet est presque bouclé. C’est son réalisateur, James Cameron, qui l’a annoncé lors d’une discussion virtuelle avec son ami Arnold Schwarzenegger à l’occasion de l’Austrian World Summit.

«Je suis en train de tourner en Nouvelle-Zélande. Nous tournons le reste des scènes live. Il nous reste environ 10 % à tourner. Nous avons fini Avatar 2 à 100 % et nous sommes en quelque sorte à 95 % prêts sur Avatar 3», a-t-il confié.

Avatar 2 et 3 sont donc tournés l’un à la suite de l’autre, pour gagner du temps et de l’énergie, alors que le cinéaste a révélé qu’il avait perdu quatre mois et demi de production en raison de la pandémie de coronavirus.

Pour autant, ce tournage terminé ne signifie pas que les fans de la franchise vont pouvoir retourner sur Pandora tout de suite. Avatar 2 reste prévu pour une sortie en décembre 2022. La raison ? Tous les effets spéciaux nécessaires à la conception du film.

Tous ceux qui ont vu le premier opus se souviennent à quel point James Cameron met le paquet sur les images de synthèse. Avatar 2 devait sortir en 2014 mais a été repoussé à plusieurs reprises, en raison de l’exigence légendaire de son réalisateur.

Si les deux nouveaux épisodes de la saga sont aussi populaires que le premier, le père de Terminator a d’ores et déjà annoncé qu’il était prêt à partir sur les quatrième et cinquième épisodes.