Cinq mois après le décès de DJ Arafat : sa mère Tina Glamour fait de grave révélation

Invitée sur l’émission Rien à cacher de radio Nostalgie le samedi 4 janvier 2020, Tina Glamour attaque sa famille maternelle et tire sur Amenan Dandi Lou, sa mère et grand-mère de DJ Arafat.

«Mon fils à été dérouté spirituellement. Il a été »gbassé» par ma famille maternelle. Vous voyez, dès qu’il est décédé, ils sont venus s’exhiber dans la maison. Marc Zopo qui se présente comme l’oncle d’Arafat partout a volé le certificat de décès d’Arafat pour aller au Burida parce qu’on devait faire des documents. Ils ne l’ont pas reçu, ils se sont habillés avec les vêtements de mon fils. Ils ont failli me tuer parce qu’ils pensaient que j’avais reçu de l’argent de Samuel Eto’o Fils», a attaqué Tina Glamour.

En langage ivoirien, «gbassé» signifiant «ensorcellé». «Lorsque je mettais Arafat au monde j’étais seule, ma propre mère n’était pas présente. D’ailleurs, elle n’a jamais aimé Houon Pierre. Je veux qu’on me laisse tranquille pleurer la mort de mon enfant. Lorsque Arafat chante il dit dans ses chansons »ma mère» et non »ma grand-mère»», a expliqué Tina Glamour.

Quand Tina Glamour attaque sa propre mère

Cette déclaration montre que Tina Glamour et sa mère sont à couteaux tirés. Comme elle l’est d’ailleurs avec de nombreuses personnes. Pourtant, DJ Arafat semblait être très proche de sa grand-mère. Une proximité que jalousait sa mère ? De fait, la mémé s’était confiée à un confrère lors des obsèques en août 2019.

«Nous avons l’habitude d’échanger des messages sur WhatsApp. Mon petit-fils me racontait son mal être et combien de fois, il avait été abandonné par ses amis du milieu du showbiz. Il a beaucoup insisté pour que je vienne à Abidjan (…) Le dimanche soir on a échangé avant que je n’embarque c’est donc en chemin que j’ai appris la triste nouvelle».

Puis d’ajouter : «Nous étions proches. Il voulait que je sois là, près de lui, pour lui témoigner mon affection et lui dire qu’il n’a rien à craindre là où il se trouve désormais. Didier m’a vraiment eue».

DJ Arafat, roi du coupé-décalé est décédé le lundi 12 août 2019 des suite d’un grave accident de circulation. Sa mort a créée plusieurs polémiques notamment la manière de porter le deuil de Tina Glamour, sa mère. De critiques en critiques, la sulfureuse mère de DJ Arafat a toujours été égale à elle-même. N’hésitant pas à faire des vidéos pour répondre à ses détracteurs pendant et après les obsèques de son fils.