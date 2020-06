Clara Morgane a encore fait fondre la toile : la bombe s’est affichée en mini bikini. Et c’est torride !

Les fans de Clara Morgane vont être ravis ! La it-girl a dévoilé une nouvelle série de photos sur la toile. Nous pouvons alors la découvrir en bikini au bord de l’eau ! On vous laisse découvrir…

Depuis, Clara Morgane continue de faire rêver ses fans en affichant ses photos au bord de l’eau. Elle vient d’ailleurs de publier un nouveau cliché plutôt sexy !

La star s’affiche dans son jardin en bikini. Elle retire sa veste et laisse alors entrevoir sa plastique de rêve ! Ventre plat, taille fine et décolleté XXL, la bombe a tout pour plaire ! Et ses fans sont restés sans voix en découvrant sa photo !

La jolie blonde a récolté plus de 12 000 likes en quelques heures seulement. Mais ce n’est pas tout ! Clara Morgane a aussi eu le droit à des centaines de compliments de la part de ses fans.

«Un rayon de soleil», «Trop belle«, «J’adore», «Splendide ! Hâte de voir la suite» peut-on ainsi lire dans les commentaires. De quoi faire plaisir à la star !

Clara Morgane invite ses fans à découvrir la suite de son shooting sur son site. En effet, la it-girl partage ses autres photos coquines sur une plateforme dédiée. Il faudra alors payer pour en voir davantage. Avis aux amateurs !