Clara Morgane a réchauffé la Toile : elle s’est affichée sexy en lingerie à dentelles

L’été avec Clara Morgane sera hot ! Sur son compte Instagram, la chroniqueuse s’est affichée sexy en lingerie noire à dentelles…

Il y a un mois de cela, la jolie blonde réalisait une série de photos dans un but bien précis. En effet, elle a eu l’idée de créer une galerie de clichés appelée la piscine.

Ainsi, les fans de Clara Morgane pouvaient contempler le corps de la jeune femme sous tous les angles. Clara à la piscine, au bord du bassin, de face et de profil… Les clichés étaient tous très artistiques.

Et puisqu’une fois n’est pas coutume, la mère de famille a réitéré l’expérience. Cette fois-ci, elle propose à ses followers une série de photos en noir et blanc, donc.

Et là encore, l’ancienne Playmate a fait fort. Désireuse de faire plaisir à ses fans en cette période compliquée, Clara Morgane a partagé plusieurs images issues de son shooting.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles sont très réussies. Ainsi, sur une photo, Clara prend la pose dans un immense arbre. En guise de légende, l’animatrice a ainsi écrit : «NOUVELLE SÉRIE “SHADOW”. Retrouvez-la donc en intégralité ainsi que toutes mes séries exclusives sur mon compte privé : www.mym.fans/claramorgane LOVE, Clara».

Sur une autre photo, Clara Morgane est plus sexy que jamais. On la retrouve donc debout, les jambes repliées dans un haut à dentelles. Férue de photos sensuelles, elle en dévoilera donc plus à ses fans dans les prochains jours.