Clara Morgane au ski : elle s’affiche en col roulé et lunettes solaires !

Malgré son agenda très chargé avec l’ouverture de sa boutique coquine ou encore les représentations de son cabaret, Clara Morgane s’est d’accordée un peu de temps pour se rendre au ski histoire de se relaxer.

En effet, la belle blonde qui n’a presque plus le temps, est partie au ski. Et plus précisément à Valdisère. Clara Morgane a fait profiter ce moment avec ses fans en postant des clichés sur les réseaux sociaux.

Ce mardi 25 février 2020, la belle Clara Morgane a partagé une photo en noir et blanc sur Instagram où elle s’est affichée en col roulé et lunettes solaires au ski.

Elle a pris la pose en montagne et dévoile un sublime paysage. Si Clara Morgane a l’habitude de s’afficher dans des petites tenues, cette fois-ci, elle a opté pour un col roulé. Afin de compléter son look, elle a aussi opté pour des lunettes de soleil. Avec un selfie de profil, elle a d’ailleurs mis en valeur sa poitrine sur le réseau social.

Cette photo de clara Morgane a récolté en moins de trente minutes plus de de 6 700 «j’aime» de la part de ses fans qui ont vraiment apprécié cette pose de la blonde.

Comme toujours, ces derniers n’ont pas manqué de complimenter la jeune femme. Il faut dire que peu importe ses tenues, elle s’affiche aussi plus sublime que jamais. De plus, sa nouvelle coupe de cheveux lui va à ravir. Ce changement plait toujours autant à ses abonnés.

Sous la photo de la danseuse , les fans ont aussi écrit : «T’es tellement ravissante.», «Quelle immense beauté avec les cheveux cours ma belle Clara, tu es sublime et éblouissante. Très jolie photo en noir et blanc.», «Tellement de douceur cette photo en noir et blanc.», «Même avec un col roulé elle est magnifique !», «Quelle beauté, quelle prestance» mais aussi «Tu es magnifique Clara… Tu es aussi un ange».