Clara Morgane célébre la fête des mères avec une jolie photo accompagnée d’un texte très touchant !

« Une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais. » #jeangastaldi C’est elle qui à tout jamais est la gardienne de nos âmes d’enfants. Protégez-les, soignez-les, aimez-les. Bonne fête à toutes les mamans du monde. Bonne fête maman. Je t’aime. Clara.