Clara Morgane : elle dévoile sa poitrine dans une combinaison ultra décolletée. Et c’est canon !

Le DJ écossais, Adam Richard Wiles, connu professionnellement sous le nom de Calvin Harris, a révélé un mystère choquant. Saviez-vous qu’il est mort et qu’il est revenu à la vie? Des histoires bibliques, non?Le DJ de 36 ans, mondialement connu, s’est ouvert sur l’incident sur Twitter, affirmant qu’il est décédé en 2014 avant que les médecins ne lui aient sauvé la vie en redémarrant son cœur. Sa dernière révélation était en réponse à une vidéo publiée par un fan de son set Electric Daisy Carnival en 2014. Il a ensuite confirmé qu’il avait reçu un diagnostic d’arythmie, un problème cardiaque courant. Nous nous souvenons qu’en novembre 2014, Calvin a été contraint de se retirer de concerts importants, notamment une performance aux MTV European Music Awards après avoir révélé qu’il souffrait de «certains problèmes cardiaques».La maladie l’a forcé à arrêter de boire et a complètement changé son mode de vie.

