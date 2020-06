Clara Morgane : elle pose en lingerie transparente et sexy

Avons-nous encore besoin de dire à quel point Clara Morgane sait se montrer ultra sexy et torride sur ses clichés ? Pas vraiment. Mais nous nous devons de le faire une nouvelle fois grâce à sa dernière photo torride.

Si vous n’êtes pas encore au courant, la meneuse de revue sexy possède sa propre marque de lingerie . C’est pourquoi, elle pose dans les pièces qu’elle propose pour donner un aperçu à ceux qui souhaiteraient acheter les produits en question.

Pour cela, Clara Morgane a donc décidé de porter la tenue ultra sexy qu’elle vient de mettre en vente sur son store.

Soutien-gorge, string et porte-jarretelles noirs. Voici le cocktail explosif pouvant rendre fou plus d’un homme. Eh si en plus les pièces citées sont portées par une sublime femme, cela ne peut que faire perdre encore plus la tête.

Nous vous invitons donc à voir le post en question de Clara Morgane pour vous faire vous aussi votre avis. Mais à en croire les commentaires sous la publication, il semblerait que la majorité soit d’accord avec nous:

«Trop belle clara. Superbe lingerie l’ensemble est vraiment sexy. Splendide lingerie de ta boutique ( je pense ) Clara 👍👚😍😍. Et sur un corps de rêve comme tu as, ceci te va a merveille j’aime. Vraiment superbe 😘💋😍❤️».

Vous l’aurez donc compris, Clara Morgane vient de mettre tout le monde d’accord avec son ensemble sexy. Reste tout de même à savoir s’il s’agit bien d’elle ou d’un mannequin.