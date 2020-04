Clara Morgane : elle s’est affichée très sexy pour donner du courage à ses fans

Clara Morgane tente de remonter le moral à ses abonnés en se montrant très sexy sur Instagram. Sa dernière photo est très sexy !

Alors Clara Morgane tente de faire le tout pour le tout afin de leur remonter le moral. La jeune femme partage donc des photos d’elle très sexy sur Instagram.

Sur la dernière en question, on la voit alors poser au bord de sa piscine. La jolie blonde tape la pose tel un mannequin. Sa tenue laisse dévoiler son décolleté.

La photo est en noir et blanc, histoire d’ajouter un côté glamour à la photo. Clara Morgane est donc très sexy et elle en est fière. Et une chose est sûre ! Ses abonnés sont aussi très heureux !

Les commentaires positifs défilent donc sous sa publication. «Vous êtes de toute beauté. J’aimerai vieillir comme vous.» «Tu es sublime. C’est un superbe cliché. Tu es toujours aussi belle, bonne journée, bises…»

Ou encore : «Merci beaucoup jolie Clara, la semaine commence bien grâce à vous, gros bisous», «vous êtes trop sexy. De quoi me faire penser à autre chose que mon confinement…»