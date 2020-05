Clara Morgane en bikini transparent : elle offre une vue imprenable sur ses fesses

La belle Clara Morgane a profité de ses vacances à l’Île Maurice pour alimenter son compte Instagram en superbes photos d’elle en maillot de bain.

Instagrameuse confirmée, la mannequin et productrice poste très régulièrement des clichés d’elle sur son compte… et ce ne sont pas ses centaines de milliers d’abonnés qui vont s’en plaindre !

Il y a quelques heures, Clara Morgane a récidivé avec charme en postant un cliché d’elle plongée jusqu’à la taille dans une eau turquoise, des palmes à la main. En légende, on peut lire : «On range le masque et les palmes, lundi c’est la rentrée, et quelle rentrée.»

Ce qui fait sans nul doute référence à l’émission emblématique de TF1 dont elle va bientôt rejoindre les rangs. Si ses nombreux fans trouvent le lieu de villégiature de la belle spectaculaire, ils ne se sont également pas privés de la complimenter sur sa plastique de rêve, et écrivent pèle-mêle : «La plus belle des sirènes», «Canon comme d’habitude» ou encore «Je te mets la note de 10». Idem !

