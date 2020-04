Clara Morgane enflamme totalement la toile avec un cliché incendiaire

Que le spectacle commence ! Sensuelle et toujours aussi envoûtante, la blondie girl a fait grimper la température sur la scène de son cabaret dans une tenue de pin’up des plus moulantes. Une vraie show girl !

Il est temps de plonger dans un monde glamour rempli de paillettes et de velours. Quand Clara Morgane n’enchaîne pas les shootings sexy en maillot de bain ou en petite nuisette, elle monte sur la scène de son cabaret. Dès lors, l’ancienne actrice de charme se transforme en danseuse burlesque pour le plus grand plaisir de ses admirateurs.

Si la jeune femme de 39 ans avait fait part de tout son talent sur le parquet de Danse avec les Stars la saison dernière, elle s’avère également être une meneuse de revue d’exception. Depuis maintenant deux ans, la pétillante marseillaise enchaîne les représentations de sa revue dans des costumes toujours aussi sexy. Quand la blondie girl ne dévoile pas ses charmes dans un corset orné de strass et sa poitrine dénudée simplement vêtue de cache-tétons à pompons, elle se dévoile plus fatale que jamais dans une longue robe fendue noire à paillettes.

Et les spectateurs n’ont pas encore tout vu… Toujours plus envoûtante, Clara Morgan n’hésite pas à faire tomber sa jupe vaporeuse et transparente pour dévoiler sa silhouette parfaite dessinée sous un body à strass.

Clara Morgane une meneuse de revue pleine de charmes

Peu importe ce qu’elle importe et peu importe le décor, là où Clara Morgane passe tout trépasse ! Avec sensualité, l’animatrice ensorcelle son public à chacune des représentations de son spectacle. Et pour que la magie opère, elle use de subterfuges et de tenues de scène affriolants.

Confinée dans le sud de la France, Clara Morgane s’est montrée nostalgique et a voulu partager l’un de ses souvenirs sur scène. Accompagnée de ses chanteurs et de ses danseurs, elle apparaît majestueuse et sexy dans un simple body noir tout de strass et de paillettes argentés.

Un ensemble bustier qui met en valeur sa poitrine bombée ainsi que son incroyable jeu de jambes. Et pour que ses jolies gambettes soient encore plus sublimées, la meneuse de revue a enfilé des collants en résille noir épousant le galbe parfait de ses cuisses.

Perchée sur des talons aiguilles vertigineux, elle est juste à tomber. Même au niveau de sa mise en beauté, elle ne commet aucun impair. Ses lèvres dessinées à l’aide d’un rouge passion, ses yeux bleus maquillés d’un fard ombré pailleté et ses cheveux courts coiffés d’un léger effet wavy, impossible de lui résister.

Un aperçu glamour de son cabaret qui n’a pas tardé à faire des ravages sur la Toile. «Vous êtes délicieusement magnifique dans cette tenue», «Toujours aussi rayonnante et resplendissante», «Ta beauté illumine ton cabaret, quelle showgirl !», peut-on lire en dessous de ce joli post. De quoi donner des idées de sortie après le confinement.