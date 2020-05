Clara Morgane : la dernière photo de l’animatrice attire toutes les attentions

Kylie Jenner est une vraie maman poule ! En effet, la star vient de poster une photo de sa fille Stormi via son compte Instagram…

En confinement avec sa petite fille de deux ans, Kylie Jenner en profite pour passer le plus de temps possible avec sa petite princesse ! En effet, la maman ne cesse de poster des vidéos et photos de Stormi !

Les internautes ont fondu devant la dernière photo que Kylie Jenner a posté sur Instagram ! En effet, ces derniers ont trouvé sa fille trop chou… Ils l’ont donc fait savoir dans les commentaires !

Nous vous propose de lire quelques messages adorables des fans de Kylie ! «Trop mignonne Stormi ! Elle grandi vraiment à une vitesse folle ! Elle est tellement adorable !» «C’est vrai que ta fille est une petite merveille, tellement mimi !»

Ou encore : «Oh ! J’adore lorsque Kylie poste des photos de Stormi, se sont vraiment mes photos préférés du feed de Kylie et de loin ! Stormi est tellement mimi !« Peut on ainsi lire sur le réseau social de la star de télé réalité !

De quoi faire très plaisir à la chérie de Travis Scott ! En attendant, on vous laisse donc découvrir la photo en question ci-dessous ! La petite Stormi est adorable, n’est ce pas ?