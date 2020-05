Clara Morgane : l’animatrice répond à ses détracteurs en petite culotte et soutien-gorge

Sur son profil Instagram, Clara Morgane ne partage que des photos super sexy pour ravir ses admirateurs. Mais des haters s’en prennent à elle et sa nudité !

Si Clara Morgane en est là aujourd’hui, c’est grâce à ses fans. Alors même si la jolie blonde se fait embêter sur les réseaux sociaux, elle veut continuer à leur faire plaisir.

«Mes 700 000… Merci à vous de me soutenir, de me suivre, de motiver ma créativité et ce, depuis tant d’années. 20 ans d’amour, c’est l’amour fou.»

«Ma passion pour la photographie m’a rapprochée de vous (…) Si j’imagine sans cesse de nouveaux univers, de nouveaux décors, de nouvelles parures, ce n’est que pour mieux vous plaire et pourquoi pas vous inspirer.»

Toutefois, Clara Morgane tient tout de même à s’adresser à ses détracteurs. «Oui pour moi le corps est aussi un objet d’art que l’on peut faire parler, exposer, ériger. Je sais que tous ne seront pas d’accord mais telle est ma vision. » Et toc !

