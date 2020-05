Clara Morgane : l’animatrice très souriante et sexy en confinement, elle fait fondre la toile

View this post on Instagram

@nicolasbriancon comédien, metteur en scène et amoureux de littérature lance #àvousdejouer De nombreux comédiens et comédiennes se sont déjà pris au jeu, même la comédie française l’a rejoint pour que personne n’oublie nos grands auteurs, au contraire, pour les mettre en lumière à l’heure où nous en avons grand besoin. Alors vous aussi, filmez-vous et faites revivre Racine, Molière ou Corneille dans un extrait d’une à deux minutes sans considération de style (vers ou prose) ou de genre. 🎭 J’ai rencontré Nicolas Briançon en travaillant sur un texte, un projet de pièce de théâtre il y a 17 ans. En admiration devant le comédien et l’homme, j’ai simplement essayé d’apprendre, de comprendre, d’être à la hauteur. Il est une de ces rencontres qui marquent une vie, nous bouleversent et dont on ne peut se défaire. Nous sommes toujours restés amis car Nicolas n’est pas élitiste, au contraire il aime les gens et sait voir en eux le meilleur. Plus tard, il a fait de moi le première rôle de sa pièce « cabaret canaille », jouée au célèbre théâtre de la pépinière, ce qui m’a mené au cabaret. C’est lui l’impulsion. C’est lui qui a craqué l’allumette et produit l’étincelle qui a allumé chez moi l’amour de la scène. Merci mon ami. Merci pour #àvousdejouer. Merci pour ton enthousiasme, ton esprit libre.