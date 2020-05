Clara Morgane : nue en pleine nature, elle laisse une imprenable sur ses attributs divins (photo)

Après avoir osé le maxi décolleté pour la journée de la Terre, Jennifer Lopez montre aujourd’hui tous ses efforts endurés à la salle de sport. «Jenny from the block» prend soin d’elle et applique le dicton «un esprit sain dans un corps sain» à la lettre. Celle qui file le parfait amour avec Alex Rodriguez depuis 2017 ne se laisse pas du tout aller.

Jennifer Lopez, connue pour ses talents d’actrice, de chanteuse mais aussi de danseuse au corps parfait, avait déjà réaffirmé en 2020 qu’elle était encore en pleine forme. Cette dernière avait livré une prestation incroyable lors du Super Bowl (finale du championnat de football américain) en février dernier aux côtés de Shakira. Les deux superstars ont enchaîné des chorégraphies pendant plus de dix minutes avec une facilité déconcertante.

Jennifer Lopez n’a aucun problème à partager ses secrets de beautés . Cette fois-ci, la chanteuse de 50 ans montre que les efforts et la détermination paient définitivement. Elle a dévoilé, une nouvelle fois, son corps de rêve lors d’une séance de sport très musclée.

Sur son compte Instagram, elle publie ce vendredi 15 mai 2020, deux photos où l’on peut voir ses abdos bien tracés qu’elle montre fièrement en disant : «Si cela ne vous challenge pas, ça ne vous change pas».

L’actrice aux multiples talents a clairement un état d’esprit de battante et de gagnante et n’a pas fini de le montrer au monde entier. Jennifer Lopez, qui avait aussi déjà montré ses abdos dans un bikini léopard, sortira de ce confinement un peu plus forte qu’avant et dans tous les sens du terme !