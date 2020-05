Clara Morgane poste une photo d’elle ultra sexy : attention les yeux !

Chaud devant ! Ce vendredi 15 mai 2020, Clara Morgane a dévoilé une photo de sa poitrine via sa story Instagram… De quoi embraser la toile…

La veille, la belle Clara avait posté une photo d’elle en lingerie sur son compte Instagram ! Une magnifique photo en noir et blanc pour fêter ses 700 000 abonnés sur le réseau social ! Ainsi, la belle jeune femme avait écrit une très belle légende pour accompagner ce beau cliché !

«Mes 700 000 … Merci à vous de me soutenir, de me suivre, de motiver ma créativité et ce, depuis tant d’années. 20 ans d’amour, c’est l’amour fol. Ma passion pour la photographie m’a rapprochée de vous et ma vie entière depuis ces temps nouveaux et tourmentés est tournée autour d’elle, autour de vous.» Ecrit ainsi Clara Morgane.

Et d’ajouter : «Si j’imagine sans cesse de nouveaux univers, de nouveaux décors, de nouvelles parures ce n’est que pour mieux vous plaire et pourquoi pas vous inspirer. C’est aussi ça la photographie, un instant figé dans le temps proclamant un message. Le mien est depuis toujours celui de la libéré. La liberté de corps et d’esprit.»

«Oui pour moi le corps est aussi un objet d’art que l’on peut faire parler, exposer, ériger. Je sais que tous ne seront pas d’accord mais telle est ma vision. Les plus belles statues de pierre ne mettent-elles pas le corps à l’honneur ?» Conclut ainsi la belle Clara Morgane.

