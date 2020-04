Clara Morgane sensuelle et divine, elle dévoile sa poitrine dénudée sous des cache-tétons

Ariana Grande continue de faire rêver la toile ! La chanteuse a partagé les coulisses d’un clip avec ses fans. Et surprise ! La star aborde des cheveux blonds platine et un look torride. On vous laisse découvrir…

Ariana Grande n’a pas changé ses bonnes habitudes pendant le confinement. En effet, la jolie brune continue de donner des nouvelles à ses fans sur les réseaux sociaux.

Les fans sont plus d’un million à liker les clichés d’Ariana Grande. Il faut dire que la star est canon ! Les internautes n’ont d’ailleurs pas hésité à la complimenter.

En effet, les admirateurs de la chanteuse ne se lassent pas de son look. Ils semblent même très nostalgiques de cette période. «C’était génial», «Un moment que je n’oublierai jamais, ce clip est magique», «Un de tes meilleurs comeback».

Comme quoi, Ariana Grande cartonne toujours avec son clip. Et les photos de son making off ont fait le buzz sur la toile ! De quoi rassurer la it-girl !

L’artiste prévoit d’ailleurs de nombreuses surprises à ses admirateurs. Et pour cause : elle s’apprête à faire son grand retour en collaborant avec Lady Gaga. On a hâte d’en savoir plus !