Clash : Mac Tyer s’attaque violemment à Kim Glow (vidéo)

Sous le feu des polémiques depuis plusieurs jours, la star de la télé-réalité Kim Glow est clashée encore une fois.

Après s’être attaquée violemment à la gestion d’Emmanuel Macron des Français à l’international, Kim Glow a essuyé beaucoup de critiques amères et la polémique continue d’enfler.

En effet, alors qu’elle était coincée en Tunisie suite à des mesures de confinement, elle s’en est pris violemment à la gestion d’Emmanuel Macron des Français à l’international.

Pire, elle s’est adressée avec virulence et avec des propos de la plus grande condescendance à ses haters : «Vous, après le coronavirus, vous allez reprendre votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC (…) Votre haine, du moment que ça me fait gagner de l’argent, je m’en fous !».

Des propos qui ont déplu en masse et qui ont fait réagir d’autres influenceurs comme Mohamed Henni, qui s’en prend à elle régulièrement via son compte Snapchat depuis. Dans le monde du rap, le mépris de Kim Glow pour les classes populaires n’est pas passé inaperçu.

Dans la nuit du 29 au 30 mars, une voix s’est soulevée pour s’en prendre violemment à la candidate des Anges de la téléréalité 9 : Mac Tyer. Sur les réseaux sociaux, il a publié un nouveau morceau baptisé K.G dans lequel il ne mâche pas ses mots : les insultes fusent et le Général se moque de sa condition d’influenceuse. L’extrait est à découvrir ci-dessous.