Classement 2019 de Transparency International : le Bénin gagne 5 places dans la lutte contre la corruption en 2019

Tranparency international a rendu public son rapport 2019 sur la lutte contre la corruption dans le secteur public hier jeudi 23 janvier 2020. On note une nouvelle performance du Bénin qui a gagné 1 point en plus, soit 41 contre 40 l’an dernier, ce qui lui a permis de progresser de 05 rangs dans la liste de pays évalués.

80ème sur 180 pays évalués avec un score de 41% en 2019 contre 85ème pour un score de 40%. On peut maintenant se convaincre de l’orthodoxie de gestion tant désirée et en cours de restauration au Bénin depuis avril 2016. Le rapport 2019 sur la lutte contre la corruption qu’a publié Transparency international en a donné la preuve.

Chaque jour qui passe, le Bénin fait un peu plus d’effort. Une évolution de 05 rangs dans le classement mondial, c’est là la performance expressive qui convainc de plus en plus de l’impact de la politique du gouvernement pour décourager toute mauvaise foi ou mauvaise gestion dans l’administration publique au Bénin.

C’est clair maintenant que le Bénin s’approche de plus en plus des Etats modèles du continent et du monde et, le dispositif de veille gouvernemental qui permet de réaliser une telle performance doit être maintenu et renforcé, en vue d’une prospérité partagée.

Troisième en Afrique de l’Ouest, selon l’Indice de perception de la corruption (IPC) notée sur une échelle de 0 à 100% pour exprimer le degré de corruption, le Bénin discute ce rang avec le Ghana, ce qui atteste de ce que le pays de Patrice Talon est décidé maintenant à tutoyer les grands Etats.

Globalement, le rapport note une faible performance dans Les pays du G7 et en Afrique francophone où on dénombre plus de pays en contre performance au vue des critères évalués. En Afrique subsaharienne par exemple, la moyenne est de 32%, une performance assez faible.

Par Bidossessi WANOU