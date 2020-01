Classement 2019 des pays africains selon l’IDH du Pnud : le Bénin ne s’en sort toujours pas

Le Bénin jadis, meilleur élève même devant certains pays européens dans les années 2000 ne peut plus se vanter de sa bonne démocratie. Mieux, la prospérité partagée reste un lointain rêve. Il ne fait pas bonne figure au classement des pays africains pour l’Indice de développement humain (IDH). Le pays occupe la 30ème place sur le continent et 163ème au rang mondial selon le classement d’IDH 2019.

Le Bénin n’est ni dans la catégorie des pays ayant un niveau «très élevé» de développement humain ni dans celle des pays ayant un taux d’IDH «élevé». Pire, le pays de Talon n’arrive pas à se frayer un chemin au sein des 14 pays qui ont un «niveau moyen» de développement.

Ce malgré les mérites vantées du Programme d’action du gouvernement (PAG) applaudit sur le territoire locale par les apôtres du ‘’Nouveau départ’’ et dans les foras. Seulement que le Bénin se loge plutôt dans la catégorie des pays ayant un faible taux d’IDH. Seul les Seychelles, premier en Afrique et 62ème au plan mondial, est classé au niveau «très élevé».

Il y a quelques jours déjà, le rapport de l’Economist intelligence unit (EIU) sur la démocratie en Afrique au cours de l’année 2019, a vu le Bénin faire la plus spectaculaire chute et pour se retrouver à la 97ème place dans le classement sur le plan mondial. Toute chose qui montre qu’il a reculé en perdant 16 places comparativement à 2018 où il était à la 81ème position. Une dégringolade, la plus spectaculaire du rapport EIU cette année.

L’année de 2019 a été d’ailleurs à tout point de vue une sombre et triste année de l’histoire démocratique depuis l’ère du renouveau démocratique béninois et maintenant le rapport IDH qui n’est toujours pas favorable au régime de la ‘’Ruse’’ et de la ‘’Rage’’

Le classement de l’IDH évalue le niveau de développement humain des pays (189 au total), en se basant sur plusieurs données impliquant, entre autres, le niveau d’éducation de la population, la santé et le revenu. Classement 2019 des pays africains selon l’IDH

Rang (Afrique) Pays Rang (Mondial) Catégorie (IDH)

1 Seychelles 62 Très élevé

2 Maurice 66 Elevé

3 Algérie 82 Elevé

4 Tunisie 91 Elevé

5 Botswana 94 Elevé

6 Libye 110 Elevé

7 Afrique du Sud 113 Elevé

8 Gabon 115 Elevé

9 Egypte 116 Elevé

10 Maroc 121 Moyen

11 Cap-Vert 126 Moyen

12 Namibie 130 Moyen

13 Sao Tomé-et-Principe 137 Moyen

14 Congo 138 Moyen

14 eSwatini 138 Moyen

16 Ghana 142 Moyen

17 Zambie 143 Moyen

18 Guinée équatoriale 144 Moyen

19 Kenya 147 Moyen

20 Angola 149 Moyen

21 Cameroun 150 Moyen

21 Zimbabwe 150 Moyen

23 Comores 156 Faible

24 Rwanda 157 Faible

25 Nigeria 158 Faible

26 Tanzanie 159 Faible

26 Ouganda 159 Faible

28 Mauritanie 161 Faible

29 Madagascar 162 Faible

30 Bénin 163 Faible

31 Lesotho 164 Faible

32 Côte d’Ivoire 165 Faible

33 Sénégal 166 Faible

34 Togo 167 Faible

35 Soudan 168 Faible

36 Djibouti 171 Faible

37 Malawi 172 Faible

38 Ethiopie 173 Faible

39 Gambie 174 Faible

39 Guinée 174 Faible

41 Liberia 176 Faible

42 Guinée-Bissau 178 Faible

43 RDC 179 Faible

44 Mozambique 180 Faible

45 Sierra Leone 181 Faible

46 Burkina Faso 182 Faible

46 Erythrée 182 Faible

48 Mali 184 Faible

49 Burundi 185 Faible

50 Soudan du Sud 186 Faible

51 Tchad 187 Faible

52 Rép. centrafricaine 188 Faible

53 Niger 189 Faible