Classement 2020 de RSF : le gouvernement Talon promet garantir désormais une presse libre aux citoyens

Après avoir enregistré des dons financiers de plus de 1,6 milliard FCFA, le gouvernement béninois décide d’apporter un soutien financier aux personnes touchées par le Covid-19. Un recensement a été lancé à cet effet.

Le gouvernement du président Patrice Talon organise un recensement pour cibler les personnes touchées par le Covid-19 depuis le 16 mars 2020, date de la détection du premier cas de contamination au Bénin.

Cette opération prend en compte les secteurs les plus vulnérables face à la crise du coronavirus, et s’inscrit dans le cadre du programme d’aide financière. Il s’agira d’aider financièrement certaines branches d’activités impactées par la pandémie. La première phase du recensement a été lancé le samedi 25 avril 2020 et se poursuit jusqu’au 5 mai 2020.

Elle prendra en compte les conducteurs de taxi-bus («tokpa-tokpa»), autocars, taxis inter-ville, taxis/bus transfrontaliers (avec les pays voisins) et assimilés (assistants chauffeurs par exemple). Sont aussi concernés, les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis et discothèques, artisans de la branche des soins corporels (coiffeurs, coiffeuses, esthéticiennes, professionnels d’onglerie etc…).

A cet effet, le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance invite ces catégories professionnelles à se rendre auprès de leurs responsables syndicaux ou dans les Directions départementales ou sur la plateforme https://allogo.social.gouv.bj/ dès ce jour.

En effet, les mesures prises par le gouvernement pour la riposte à la pandémie du Coronavirus ont mis à mal plusieurs secteurs d’activités. Pour rappel ces mesures sont entre autres, le cordon sanitaire ; l’interdiction des regroupements de plus de dix (10) personnes en tous lieux à l’exception des espaces marchands, avec obligation de respecter une distance d’un mètre (1) au minimum entre une personnes à l’autre ; l’interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes ; l’interdiction aux taxis-motos de transporter plus d’une personne à la fois ; la fermeture des bars, discothèques, et autres lieux de réjouissance.

Par Félicienne HOUESSOU