Classement 2020 RSF : le Bénin en chute libre

Conformément aux protocoles thérapeutiques validés au Bénin, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, dans une note ce lundi 20 avril, a autorisé la prescription et la dispensation de la chloroquine en comprimé dosé à 100, 200, 250 ou 500 mg sur toute l’étendue du territoire national.

Dans le cadre de la pandémie et de la prise en charge des cas exposés ou confinés au Covid-19 «Les officines de pharmacies et les formations sanitaires publiques sont exceptionnellement autorisés à s’approvisionner en chloroquine à la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et consommables médicaux», a indiqué le ministre.

Selon le Benjamin Hounkpatin, «une ordonnance médicale servira de support à la dispensation par les pharmaciens qui devront en assurer l’inscription à l’ordonnancier».

Toutefois, précise le ministre, «cette autorisation n’est pas une AMM et n’est valable que pour la période de l’épidémie du Covid-19».