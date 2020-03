Code de déontologie de la presse béninoise: l’ODEM condamne trois journaux pour diffamation

L’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM) a rendu publiques ses décisions de condamnation sur trois organes de la presse béninoise, le vendredi 6 Mars 2020, au siège de son institution à Cotonou. Il exige de tous les médias installés sur le territoire national la publication de ses décisions rendues publiques conformément à l’alinéa 1 de l’article 31 de ses statuts.

Il y a au total une vingtaine de plaintes. Mais L’ODEM a rendu publiques ses décisions de condamnations contre trois organes. Il s’agit des organes : «Kini Kini», «La Relève», «Le Pays Emergent» qui sont arrivés à bout selon la règlementation du Code de déontologie de la presse béninoise.

A l’ouverture de la séance, le président de l’ODEM a exprimé sa gratitude à l’endroit des confrères et consœurs et aux publics consommateurs des produits de presses. Aussi «Il a demandé aux journalistes d’être des perfectionnistes dans la production de leurs contenus et d’éviter des fautes récurrentes afin qu’ils soient dignes de répondre de ces contenus dans toutes les situations. En effet les fautes récurrentes à éviter sont : La diffamation qui est une monnaie courante, il y a les injures, la non protection des mineurs, l’atteinte à la vie privée des personnes et enfin, les médias sociaux qui viennent aggraver le désinvolte professionnel noté au niveau des uns et des autres.».

En effet les trois décisions rendues publiques sont entre : La décision N° 003-20/ ODEM8, par la lettre datée du 21 Mai 2018, de Monsieur Franck C. KPOCHEME, qui a saisi l’Observatoire de la déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM) d’une plainte contre Evelyne QUENUM et le journal «Kini Kini» pour diffamation et atteinte à la confraternité. La deuxième décision N° 004-20/ ODEM8, qui conformément à l’article 27 de ses statuts, l’ODEM s’est s’auto-saisi au cours de sa réunion ordinaire du mercredi 11 septembre 2019 de la publication d’un cas de drame subvenu dans la localité de Sê, commune de Houéyogbé, département du Mono par le journal «Le Pays Emergent».

Les faits …

Dans son édition N° 1301 du Lundi 02 Septembre 2019, le quotidien «Le pays Emergent» a affiché la photo en couleurs des ses dépouilles mortelles de deux adolescentes allongées sur le dos et presque nues, et de surcroît, à la Une.

En effet, il y a été mentionné pour accompagner cette photo :

Drame à Sê, dans la commune de Houéyogbé, département du Mono : Mort par noyage de deux filles sur le lac ‘’Dathi’’ (Les populations sous le choc, la famille inconsolable, le soutien du gouvernement attendu.

Enfin la dernière décision est la décision N°005-20/ODEM8

Par une correspondance en date du 07 Octobre 2019, de Madame Martine-Françoise A. DOSSA, Ambassadeur du Bénin près le Ghana, qui a saisi l’ODEM d’une plainte contre le journal «La Rélève» pour diffamation.

Dans sa parution N°559 du Vendredi 27 Septembre 2019, le journal, le journal «La Relève» a publié en manchette un article de presse intitulé : «DIPLOMATIE : L’Ambassade du Bénin au Ghana en instance de fermeture (L’essentiel à savoir sur Mme l’ambassadeur Martine Dossa)» avec la photo de l’Ambassadeur affichées à la Une du journal.

Cette édition du journal n’a pas eu de contenus accessibles. Il n’existe que des maquettes numériques de cette édition fortement diffusés sur les réseaux sociaux. En effet l’ODEM lance un appel à tous les professionnels des médias de faire l’effort d’éviter d’avoir de doubles casquettes. C’est tellement important qu’en ce sens que nous sommes à la veille des élections.

Par ailleurs les journalistes sont des irremplaçables dans une démocratie qui vie. Dès lors, c’est les journalistes eux –mêmes qui vont entretenir la noblesse de leur métier, pousser les barrières de l’ignorance et tenir droit dans les bottes pour accompagner le développement de ce pays.