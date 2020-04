Commémoration à Abidjan des victimes de la crise postélectorale ivoirienne

Des hommes armés ont cambriolé dans la nuit de vendredi à samedi aux environs de 03h du matin (Heure locale et GMT), les locaux du Fonds de soutien et de développement de la presse (FSDP) sis à la Riviera Attoban (Est d’Abidjan) emportant le coffre-fort de l’institution, une vingtaine d’ordinateurs et d’autres appareils, a appris APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.

Selon les faits rapportés par une note d’information, au nombre de six et armés de fusils de type kalachnikov et de pistolet, les cambrioleurs ont réussi à maitriser les vigiles qui surveillaient les lieux et ont visité par la suite 21 bureaux en fracturant les portes.

«Selon le constat provisoire, le coffre-fort de l’agent comptable du FSDP a été emporté, une vingtaine d’ordinateurs et d’autres appareils ont été emportés, les tiroirs des bureaux ont été saccagés. Leurs forfaits achevés, c’est à bord de deux véhicules que leur butin a été transporté», a expliqué l’institution, estimant que le préjudice est «lourd».

Une plainte contre X a été déposée au Commissariat du 30ème Arrondissement (Est d’Abidjan), souligne la note indiquant qu’en raison de la pandémie du Covid-19, les locaux de l’institution seront désinfectés mardi et mercredi prochains.

En Côte d’Ivoire, le FSDP a pour mission de financer au profit des entreprises privées de presse, de communication audiovisuelle et des organisations professionnelles des médias, la formation, les études et conseils, la diffusion, le développement de la presse et du multimédia et les projets d’intérêt collectif.