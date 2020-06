Comment éviter l’éjaculation précoce ? Voici 4 bonnes techniques

Aujourd’hui, plusieurs filles veulent être pleinement satisfaites par leur mec. Cependant, les garçons se jettent dans la consommation de certains produits afin de se doper. Mais ces derniers ont des conséquences graves sur leur santé voire leur vie. Alors qu’il existe des moyens plus simples et géniaux pour tenir plus longtemps au lit afin d’éviter l’éjaculation précoce.

On parle d’éjaculation précoce lorsqu’un homme, au cours de l’acte sexuel, jouit plus vite par rapport à ce que voudrait sa partenaire. Et ceci commence par porter la poisse a plusieurs filles qui n’arrive plus à supporter cette irresponsabilité.

Mais, comme on le dit, il n’y a jamais de problèmes sans solutions. En lieu et place des comprimés ou tous autres produits, les hommes peuvent commencer par essayer ce système, très simple et satisfaisant.

En premier, il s’agit de savoir «gérer sa respiration» :

Pendant les rapports sexuels, ouvrez les narines et la bouche s’il le faut pour respirer à fond au cours de vos ébats. Si possible inspirer et expirer 3 fois par seconde pendant l’acte, Cela vous aidera à contrôler votre excitation et votre éjaculation.

Ensuite, «La pause et le retrait» au cours de l’acte demeure nécessaire :

Cette technique demande déjà à être attentif à son corps, car elle va consister à se retirer au summum de l’envie d’éjaculer.

En effet, lorsqu’on sent l’excitation monter, l’approche de l’éjaculation on se retire au moins 30 secondes le temps de retenir l’éjaculation, une fois passé, c’est reparti pour un long moment de pénétration.

Nous avons aussi «le Pincement de la verge»

Cette technique consistera à se retirer une fois qu’on a envie d’éjaculer et pincer sur la verge. Pressez votre verge au niveau du frenulum (languette de peau qui retient le prépuce lorsque le gland est décalotté). Faire pendant quelques secondes jusqu’à ce que l’envie d’éjaculer passe.

Et enfin, il faut savoir «Détourner son pensée pendant le rapport sexuel»

Cette technique consiste à détourner la pensée pendant les rapports, avoir le regard figé ailleurs et penser à autre chose. Cela diminue le degré de sensations et d’envie que vous ressentez.