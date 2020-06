Comment remédier à l’absence du lait chez le nourrisson

Milliers de femmes après l’accouchement sont confrontées l’insuffisance ou quasiment l’absence du lait pour nourrir leurs bébés.

Les femmes ayant accouchés présentent une montée de lait au 3ème jour environ. Cependant, ce phénomène de lactation peut, chez certaines, être perturbé par une insuffisance voire d’une absence de lait. Les raisons de cette anomalie physiologique sont encore mal connues.

À en croire certaines hypothèses cela pourrait être dû à une anomalie même de la glande mammaire ou encore à une perte de sang abondante lors de l’accouchement, affaiblissant le corps de la mère.

Par contre, toutes les hémorragies de la délivrance n’engendrent pas une absence de lait. L’absence de lait s’appelle une agalacie et l’insuffisance une hypogalacie et malgré une stimulation régulière et intensive de la glande mammaire, la lactation ne se fait pas ou mal.

Cet état de chose peut également survenir au cours de l’allaitement, avec une baisse de la production de lait. Ce qui oblige au passage à un allaitement mixte voire un relais complet au lait artificiel.

Cependant qu’elles se rassurent, elles peuvent facilement trouver une solution efficace et faire le bonheur et le bien être de leurs nourrissons. L’usage des plantes peut être un recours. Ainsi donc, les feuilles de Paulinea pinnata (sélévikin en fon), bien exploitées sont efficaces.

Posologie : mettez les feuilles en coussinet. Compter sept coussinets pour les filles et neuf s’il s’agit d’un garçon. Ajouter de l’eau pour en faire une décoction.

Pour l’utilisation, le produit n’est pas à boire. Il suffit de laver les seins avec cette décoction et de laver également l’enfant avec la même décoction et vous verrez les merveilles qui se cachent derrière les plants.

Cependant, si le bébé présente une cassure des courbes de croissances, il faut envisager une supplémentassion avec du lait artificiel pour répondre aux besoins du bébé soit consulter un médecin.