Comment tomber enceinte sans le vouloir…

Aujourd’hui, malgré les multiples méthodes de contraception existante, nous pensons avoir en général, le contrôle sur nos grossesses.

Et pourtant, la maldresse est vite arrivée. Bien que cela des cas extrement rares, on peut contracter la grossesse avec les pratiques suivantes:

Quand on a ses menstrues…

Saviez-vous que le sperme peut rester actif en vous jusqu’à cinq jours après le rapport? Cela signifie que si vous avez des relations sexuelles non protégées à la fin de votre cycle menstruel et que vous commencez à ovuler plus tôt, vous risquez de tomber enceinte à votre insu!

En utilisant des préservatifs…

Oui, c’est possible, si les préservatifs sont anciens ou ont été exposés à des températures très élevées ou très basses. La chaleur comme le froid peuvent les endommager (ils sont fait pour fonctionner entre 5° et 37°), et la date d’expiration n’est pas seulement là pour faire beau : les vieux préservatifs perdent de leur élasticité et de leur efficacité. Mieux vaut laisser tomber et remettre la partie de jambe en l’air à plus tard !

Lors d’une relation sexuelle anale…

Est-ce vraiment possible ? Pas si le sperme pénètre simplement dans le canal anal. Mais il peut arriver que lors d’une sodomie, une petite quantité de sperme s’écoule dans l’ouverture du vagin, qui, comme vous le savez, n’est pas si loin… Cela vous parait invraisemblable ? Mieux vaut faire attention quand même !

En prenant un bain ensemble…

Si votre partenaire perd du sperme alors que vous êtes ensemble dans une baignoire et que le liquide stagne dans l’eau, ce dernier pourrait être capable d’entrer dans le vagin, et ce sans même sans pénétration ! Oui, c’est peu probable (et même un peu fou). Mais pas impossible. Toute relation sexuelle au cours de laquelle du sperme se retrouve près du vagin comporte donc un risque de grossesse.

En ouvrant le préservatif avec les dents (ou avec la nouvelle manucure pointue)…

Les préservatifs ne sont pas indestructibles. Demandez-vous s’ils seraient capables de supporter une canine pointue ou votre bel ongle, fraîchement limé et verni par la manucure… Bref, allez-y doucement, si vous souhaitez l’ouvrir de façon coquine avec les dents (ou les doigts).

Même si vous prenez la pilule…

Cela peut aussi arriver. N’oubliez jamais que les méthodes de contraception, y compris la pilule, ne sont pas efficaces à 100%… Avec un peu de malchance, vous pouvez faire partie du faible pourcentage de femmes qui tombent enceintes malgré la pilule (ou le stérilet par exemple).

En utilisant des préservatifs avec du lubrifiant en plus…

Ces deux éléments ne sont pas toujours fait pour être ensemble, au contraire ! Sachez que le préservatif est déjà enduit de lubrifiant – donc il n’est pas forcément nécessaire d’en ajouter. Si vous utilisez du lubrifiant lors des préliminaires et que vous utilisez ensuite un préservatif, attention ! Il risquerait de glisser sur le pénis (et peut-être même de se perdre en vous).

En outre, il semblerait que certaines substances à base d’huile ou de crèmes aient la terrible capacité de d’endommager le latex. Mieux vaut éviter ou alors n’utiliser que du lubrifiant à base d’eau.

Avec un doigt…

Cela va peut-être vous surprendre (et pourtant) mais si un doigt, qu’il s’agisse du votre ou de celui de votre partenaire, se retrouve dans votre vagin alors qu’il est couvert de sperme, vous pouvez tomber enceinte.

Avec ses sous-vêtements…

Vous vous demandez si c’est de la science-fiction, n’est-ce pas ? Et pourtant, cela peut aussi arriver. Rassurez-vous, il est impossible d’être fécondée à travers des vêtements. En revanche, si lors de vos caresses, votre partenaire éjacule sur vos sous-vêtements et que le sperme coule pile à l’endroit où la culotte est déplacée ou ouverte… il se pourrait qu’il arrive jusqu’à l’entrée du vagin. Oui on l’admet, c’est difficile, et même improbable. Mais encore une fois, pas impossible.

Alors que vous êtes déjà enceinte !

Si le point précédent ressemblait à de la science-fiction, celui-ci ressemble plutôt à un film d’horreur. Pourtant, ce phénomène existe, et il est appelé «superfétation». Il s’agit de l’implantation d’une nouvelle grossesse dans un utérus qui contient déjà une grossesse en développement. Cela peut arriver si vous êtes enceinte et continuez d’ovuler. On vous rassure tout de suite, c’est un phénomène extrêmement rare chez l’Homme (bien que fréquent chez les animaux).