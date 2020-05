Commerce ambulant au Bénin : «J’épargne plus de 35.000 Fcfa en six semaines», confie Honorine

Les activités commerciales informelles notamment le commerce ambulant représente un business facile à entreprendre. Et quand les vacances scolaires sont là, des élèves n’hésitent pas à se mettre dans la danse afin d’avoir de quoi aider les parents pour préparer une rentrée digne du nom.

Ventes de tomates fruits et oignons, de friperies, de produits cosmétiques, de diverses nourritures et même de l’eau. Autant d’articles vendus par des apprenants devenus revendeurs de circonstance.

En effet, le commerce ambulant implique la vente, la mise en vente et l’exposition en vue de la vente de produits et de services à un consommateur par un commerçant en dehors d’un établissement ou d’une supérette. Cette activité représente ce qui occupe la majeure partie du temps de certains jeunes qui sont en vacances.

Zita Noukpovi, passe en classe de seconde avec son BEPC en poche. Depuis la classe de 5ème, elle prend du plaisir à accompagner sa maman qui fait du commerce ambulant afin de pouvoir faire des économies.

«Je vends soit de la tomate soit du piment ou de l’oignon. Ceci me permet d’économiser 2500 FCFA par semaine. Ma maman trouve son compte et j’ai aussi ma part afin de m’acheter des chaussures et un joli sac à l’approche de la rentrée».

Pour maman Zita, les enfants veulent se faire plaisir à la rentrée : «Au-delà des fournitures scolaires, ils s’attendent à avoir de belles chaussures, des sacs un peu plus chers, ou deux tenues kakis. Alors, ils doivent contribuer en mettant la main à pâte».

Aussi, le commerce ambulant est l’activité rémunératrice adéquate pour épargner pendant les vacances, se payer les cours de vacances ou encore disposer de ressources pour partir en vacances au dernier moment. Et cela les jeunes ingénieux le savent et n’hésitent pas à se planifier en conséquence.

«Avec le commerce ambulant de friperie, j’épargne plus de 35.000 FCFA en six semaines. Ce qui me permet de passer de belles vacances sans être obligée de tendre la main à mes parents tous les matins et de m’offrir ma tenue de sport et des chaussures à la rentrée», confie Honorine, une vacancière rencontrée à Mènontin, un quartier de Cotonou.

L’espace d’une minute ou de quelques heures, les jeunes en vacances tentent leur chance en un lieu et repartent vers d’autres horizons. Aux abords des voies principales, dans les rues, au quartier, à proximité des lieux de commerce fixes, notamment des boutiques et magasins, ils proposent leurs articles avec une facilité déconcertante.

Cette offre convient au passant chez qui le besoin est suscité à la seule vue de l’étal garni ou au sédentaire peu actif et/ou peu mobile, ménagère, personne âgée ou commerçant patenté du quartier qui attend leurs passages comme autant de rencontres routinières. Les passages lents et presque cadencés de ses enfants qui n’hésitent pas à faire irruptions dans les maisons à la recherche des clients.

Certains parents aussi en profitent…

Les vendeurs de yaourt, du jus de bissap, gingembre, tamarin fait maison mettent à contribution leurs enfants pendant les vacances. Les sachets soudés, transportés dans des glacières et des plastiques transparents et vendus pilulent les marchés urbains grâce à l’amélioration de la qualité et de la durée de conservation par la pasteurisation et la conservation au froid. Les vendeuses généralement vont vers le consommateur et s’appuient sur le «bouche à oreille» et la promotion de proximité de produits naturels bien présentés.

Pendant les vacances, ces dames voir accroitre leur revenu avec l’appui de leurs enfants en vacances qui aident dans la distribution et la commercialisation.

«Avec mes quatre enfants à la maison, je suis passée de moins de 10 000 FCFA de vente par jour à 29 000 ; soit le triple de ce que je vendais», explique dame Tomènou, rencontrée à Fifadji. Comme cette dame, d’autres vendeurs de fruits, de légumes, de sandwichs, d’articles ménagers, de jouets ou de chaussures profitent de l’opportunité des vacances une opportunité de voir s’élargir leur commerce grâce à leurs enfants qui sont d’une aide précieuse.

Selon la période, elles vendent du maïs bouillis, chaussettes, bonnets, parapluies ou casquettes. «En appuyant les parents dans leur commerce, on attend pas de récompenses outre mesure. Selon moi, c’est dans l’ordre normal des choses. C’est à travers ces activités qu’ils subviennent à nos besoins», confie Jeanine Kpikpé.

Par Ornella PARAISO