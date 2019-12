Commercialisation 2019-2020 du Soja au Bénin : le prix planché du Kilo fixé à 175 FCFA

Le conseil hebdomadaire des ministres a eu lieu le mardi 24 décembre 2019. Au menu, plusieurs points dont, les modalités du déroulement de la campagne de commercialisation 2019-2020 du soja. Le lancement de ladite campagne s’est déroulé jeudi 26 décembre 2019 à Glazoué.

175 FCFA au minimum le kilogramme de soja ; c’est ce que coûtera ce céréale pour la campagne de commercialisation qui s’ouvre. Et depuis hier, on peut officiellement s’en procurer et ce, jusqu’au 31 mai 2019. En effet, dans la fixation du prix, le gouvernement a tenu a marqué son accord avec la volonté des producteurs, premiers acteurs de la filière qui ont décidé du coût au kilogramme.

Aussi, le gouvernement s’est engagé à jouer sa participation pour le bon déroulement de la campagne et surtout l’accroissement continue du niveau de productivité avec une augmentation croissante des capacités de production.

Au fait, notifie le relevé du conseil des ministres, «au regard de la richesse du soja, le gouvernement a décidé de promouvoir sa culture en mettant en place les mesures visant l’accroissement continu de la production nationale». Cela s’avère autant plus important sachant que le gouvernement a entériné les partenariats récemment avec la Chine pour l’exportation de la production.

Et pour faciliter le suivi de la production et la mise en œuvre des orientations, le conseil a décidé de la mise en place d’un comité paritaire Etat-acteurs de la filière pour faire efficacement face aux difficultés qui se poseraient.

C’est là la preuve de la bonne foi du gouvernement qui œuvre désormais à associer les premiers acteurs concernés en amont et en avale pour leur plein épanouissement. Le gouvernement n’intervient donc plus qu’en arbitre pour l’équilibre et protéger l’intérêt des uns et des autres; ce qui permet aux producteurs de jouir effectivement des fruits de leurs efforts.

Par Bidossessi WANOU