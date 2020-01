Communale 2020 au Bénin : le conseiller Rachidi Osséni en route pour le BR

A quelques mois des élections communales et municipales de 2020, les ténors des partis politiques s’activent dans les antichambres. Des initiatives se prennent pour définir les stratégies de conquête d’électeurs et les leaders qui ont des bases électorales solides.

Le conseiller communal, Rachidi Osséni, militant chevronné de l’Union Sociale Libérale (USL) de Sébastien Ajavon est, selon toutes vraisemblances, en route pour le Bloc Républicain (BR).

En effet, de sources concordantes, il ressort que avec le lobbying de Mathys Adidjatou est en passe d’être payant dans la commune d’Avrankou. Désireux de le voir rejoindre la barque ‘’BR’’ pour les représenter valablement lors des élections prochaines, un bon nombre d’électeurs de la commune d’Avrankou expriment leur volonté de voir Rachidi Ossééni se battre à leurs côtés.

Loin d’être perçu comme une quelconque faiblesse, le transfert prochain de Rachidi Osséni de l’Union Sociale Libérale (USL) pour la mouvance présidentielle est perçu comme une victoire pour le développement de la commune d’Avrankou.

En effet, selon les populations rencontrées, il serait temps de voir les fils et filles de cette localité unir leurs efforts pour se consacrer exclusivement au développement de ladite commune. Et c’est ce à quoi le travail abattu par la ministre de la Fonction publique, Mathys Adidjatou, membre du BR et Lazare Sah, homme politique résident dans la commune où Eugène Lonégnon est l’actuel maire, est en passe d’aboutir.

«… Nous sommes en face d’une élection qui nous concerne directement à la base. Il s’agit des élections communales qui nous permettront d’élire nos dirigeants au niveau communal. L’enjeu est grand et nous devons réfléchir sérieusement au risque de continuer à plomber le développement de notre localité. C’est pour cela que je voudrais inviter notre bienfaiteur, Rachidi Osséni à rejoindre la barque du Bloc Républicain…», avait confié Michel A.

La bataille sera vraiment rude dans les sept arrondissements de la commune d’Avrankou quand on sait que l’Union Progressiste (UP), le PRD et autres partis politiques affûtent aussi leurs armes pour gagner ces élections communales et municipales prévues pour le 17 mai 2020.

Face à cette situation, la question est de savoir si le conseiller communal, Rachidi Osséni, va réellement quitter l’USL de Sébastien Ajavon pour la classe politique de la rupture notamment le Bloc Républicain.

Par Ahmed Alougbin