Communale 2020 : le nouveau Maire de Nikki, ses adjoints et CA

Avec la quatrième mandature de la décentralisation qui s’ouvre, Cotonou la capitale économique du Bénin a un nouveau Maire.

Investi dans cette fonction, samedi 6 juin 2020 sur désignation de son parti l’Union Progressiste(UP), Luc Sètondji ATROKPO ambitionnait d’être dans les ordres. Cet ancien séminariste et juriste de formation était dans une autre vie, commerçant et enseignant au cours secondaire à Bohicon.

A la faveur de son entrée en politique, Luc Sètondji ATROKPO est élu trois fois député. Il a été surtout en 2003 Premier Adjoint au Maire et depuis 2007, Maire de cette ville située dans le centre-Bénin où Luc Sètondji ATROKPO est président de l’Union des Communes du Zou. A 47ans, il est également le président unanimement élu à la tête de l’Association Nationale des Commune du Bénin (ANCB) et est le Premier Vice-Président du Conseil des Collectivités Territoriales de l’UEMOA.

A 47ans, Luc Sètondji ATROKPO fait partie des Maires béninois et africains très appréciés et qui font bouger les villes qu’ils ont à charge de développer. A Bohicon, ce dynamisme a fait accumuler à la Commune et à son premier citoyen, des récompenses ( prix de la «meilleure commune de la coopération allemande» en 2009, prix du «meilleur acteur de la coopération décentralisée au Bénin» des Trophées Djembe Awards en 2010, etc…)

C’est dans la même dynamique que Luc Sètondji ATROKPO, avec la collaboration de ses collègues élus municipaux de Cotonou, entend inscrire sa vision pour relever les défis du rayonnement de la ville de Cotonou qui l’a vu naître et où il a mené une campagne victorieuse aux élections communales de mai 2020