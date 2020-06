Communale 2020 : voici le plus jeune et le plus âgée des maires (photo)

Terminus, les élections communales 2020 sont bouclées. Les 77 maires sont connus, venant de toutes catégories d’âges. Mais qui est le plus jeune, le plus âgé des maires de cette quatrième mandature?.

À l’entame, Bruno Fangnigbé âgé de 91 ans, est aujourd’hui le maire le plus vieux de cette quatrième mandature. Il a été élu en tant que conseiller sur la liste du parti Union progressiste le 17 mai 2020 dernier. Par la suite, le parti Up étant parti majoritaire de sa commune a porté ses regards sur lui.

Au cours de la cérémonie de l’élection des maires dirigée par le Préfet, Bruno Fangnigbé a obtenu un KO de 25 voix sur 25. Et prend les rênes de la commune de Djakotomey, ce 04 juin 2020.

Le plus jeune maire quant à lui, nous vient de Kalalé, son nom: Tidjani Bani Chabi. Ce jeune étudiant est élu sur la liste du parti Union Progressiste au cours du scrutin du 17 mai 2020. À l’unanimité des conseillers communaux, il devient le nouveau locataire de la mairie de Kalalé avec 17 voix sur 29. Il est âgé de 28 ans et est appelé désormais à diriger sa commune natale pour les six prochaines années.