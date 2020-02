Communales 2020 au Bénin : Claudine Prudencio au contact des populations  du département du Plateau

En vue des élections municipales et communales du 17 mai prochain au Bénin, l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) a effectué ce dimanche 16 février 2020, une descente dans la commune d’Adja-Ouèrè. Objectif, prendre contact avec les militants du parti et procéder à l’installation officielle des coordonnateurs communaux des cinq communes du département du Plateau.

C’est une forte délégation du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) qui a rencontré les populations du département du Plateau ce dimanche à la maison du peuple D’adja-Ouèrè.

Conduite par sa présidente Prudencio, la délégation, a présenté aux militants de ce parti politique de la mouvance présidentielle, les défis aux prochaines échéances électorales, notamment, les prochaines élections communales de 17 mai 2020 en République du Bénin.

Les cinq coordonnateurs en charge de la gestion des questions électorales de l’UDBN au niveau de chacune des cinq communes du département, ont également été présentés à l’assistance et officiellement renvoyés en mission pour une écrasante victoire de «l’épi du maïs» au soir du 17 mai prochain.

Prenant la parole, Marceline Ibitètcho, a au nom des femmes du département du Plateau réitéré l’indéfectible soutien des femmes de cette localité du Bénin aux visions du parti de Claudine Afiavi Prudencio .

Convaincue de ces propos, Claudine Afiavi Prudencio, ancienne ministre de la République béninoise et ancienne parlementaire lors des 6ème et 7ème législatures, a rassuré ses militants des 21ème et 22ème circonscriptions électorales de l’existence légale de son parti politique conformément aux dispositions en vigueur.

Elle a par ailleurs déploré et partagé la douleur des militants de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau quant à l’absence de son parti aux dernières élections législatives avant de réitérer l’engagement de l’UDBN dans les prochaines échéances électorales. «… J’apprenais que le département du Plateau n’est pas prenable pour l’UDBN, mais je constate tout le contraire. Le Plateau est bien acquis pour la cause de l’UDBN…».

Rendez-vous est donc pris pour le 17 mai 2020 pour constater l’effectivité de la force de frappe de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN).

Par Jérôme TAGNON