Communales 2020 : des agents électoraux en formation dès le 03 mai prochain

Afin de jouer convenablement sa partition pour des communales pacifiques et libres, la Commission électorale nationale autonome(Cena) organise à Cotonou, une formation à l’intention de 40 agents sur le guide de l’agent électoral et sur les gestes barrières contre le Covid-19, ce dans le cadre des élections du 17 mai prochain.

Cette formation initiée par l’institution chargée de l’organisation des élections en République du Bénin démarre à partir du 03 mai prochain. Selon la présidente de la Cena, Géneviève Bocco-Nadjo, elle aura à aborder entre autres les rôles et les responsabilités des agents électoraux au regard des innovations du cadre juridique des élections en République du Bénin, les exigences de la logistique électorale dans le contexte du Covid-19, la fonction et le remplissage des documents et enfin certaines irrégularités à ne pas commettre.