Communales 2020 : la Cena lance un recrutement complémentaire

Le tirage au sort des partis politiques pour le passage sur les médias dans le cadre des communales du 17 mai a eu lieu ce samedi 18 avril 2020 au siège de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) à Cotonou.

Après tirage, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn) de l’Honorable Claudine Prudencio arrive en tête. Il est suivi du Parti du renouveau démocratique (Prd) de Me Adrien Houngbédji. Les Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) occupent la troisième place et l’Union progressiste (UP) la quatrième. Le Bloc Républicain (Br) vient en dernière position.