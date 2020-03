Communales 2020 : les Béninois bientôt fixés sur les listes en compétition

Démarrée le lundi 02 mars dernier, l’opération d’enregistrement des candidatures pour les communales du 17 mai prochain prend fin ce mercredi 11 mars 2020. Aucun dossier n’est pour le moment déposé par les partis désireux de prendre part à ce scrutin.

C’est devenu presqu’une tradition au Bénin à chaque période électorale. Les partis politiques attendent le dernier jour pour le dépôt de leurs dossiers de candidature. Les candidats aux prochaines communales se font toujours désirer dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome (Cena).

Si certaines formations politiques ont déjà exprimé leur intention de boycotter le scrutin, d’autres par contre n’ont encore rien dit pour le moment. Aucun Bénin n’a donc pas encore une idée précise des listes en compétition en dehors des partis Restaurer l’Espoir de l’ancien Ministre Candide Azannaï, la Flamme Renouvelée, la Grande Solidarité républicaine (Gsr) sans oublier la Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (Dud) de l’ancien député Valentin Houdé. Le suspense reste entier.

Cependant les uns et les autres seront fixés sur les listes retenues par la structure en charge de l’organisation des élections dans les prochaines heures. En effet, les partis désireux de prendre part au scrutin ne disposent encore que de quelques heures pour satisfaire à cette obligation du code électoral. Ceux-ci se tenus de présenter des candidats dans tous les 546 arrondissements du pays au risque de voir leur dossier rejeter par la Cena.

Ainsi, chaque parti est appelé à fournir au total 3630 candidats titulaires et suppléants. C’est d’ailleurs l’une des raisons du boycott par certains partis même s’ils sont régulièrement constitués selon les nouvelles dispositions de la charte des partis et du code électoral.

Il y a lieu de rappeler les partis qui ne se sont pas encore exprimés sur leur participation ou non à ce scrutin. Il s’agit de l’Union progressiste (Up), du Bloc républicain (Br), des Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), du Moele-Bénin, de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn), du PER, du Parti du renouveau démocratique (Prd) et du MPL.