Communales 2020 : les nouvelles mesures pour la gestion de la campagne médiatique

Suites à ces propos jugés xénophobes lors d’une rencontre politique à Bohicon, le directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes (Sogema), Armand Gansè, candidat aux élections communales su 17 mai 2020 a été désavoué du parti Bloc Républicain.

Armand Gansè n’a plus le soutien des responsables de sa formation politique. Dans un communiqué signé du Secrétaire général national du parti, le ministre du plan, Abdoulaye Bio Tchané et rendu public ce mardi 21 avril 2020, les responsables du parti ont dénoncé et condamné les propos de leur candidat.

Selon le communiqué, les propos tenus par le jeune acteur politique sont qualifiés d’une extrême gravité et déshonorants pour notre démocratie. Par conséquent, condamnent avec fermeté cette déviance verbale et rassurent que le parti Cheval cabré «prône les valeurs d’unité, de tolérance, d’acceptation entre les différentes ethnies de notre pays, et ne saurait tolérer aucun propos empreint de sectarisme, d’ethnocentrisme, de régionalisme, quel qu’en soit l’auteur».

Lire ci-dessous le communiqué du parti Bloc Républicain.

COMMUNIQUE DE PRESSE :

Depuis ce mardi 21 avril 2020, il est relayé abondamment sur les réseaux sociaux, une vidéo dans laquelle Monsieur Armand GANSE, candidat du Bloc Républicain aux élections communales du 17 mai prochain dans la commune de Bohicon, tient des propos régionalistes d’une extrême gravité, au cours d’un rassemblement politique.

Le Bloc Républicain regrette ces propos attentatoires à l’unité et la cohésion nationales. Le Bloc Républicain condamne avec fermeté de telles déclarations qui n’honorent guère notre démocratie.

Le Bloc Républicain prône les valeurs d’unité, de tolérance, d’acceptation entre les différentes ethnies de notre pays, et ne saurait tolérer aucun propos empreint de sectarisme, d’ethnocentrisme, de régionalisme, quel qu’en soit l’auteur.

Par conséquent, le Parti se désolidarise entièrement de ces propos de Monsieur Armand GANSE.

Car, aucune élection, quel que soit son enjeu, ne saurait justifier des propos régionalistes ou ethnocentriques.

Le Bénin est un et indivisible et chaque citoyen, chaque politique, doit travailler au quotidien à ce qu’il en soit ainsi pour toujours.

C’est pourquoi le Bloc Républicain invite les communautés stigmatisées par ces propos à trouver ici, l’expression de la solidarité républicaine, et de son engagement à combattre ce genre d’excès, quels que soient le cadre et l’auteur.

Enfin, le Bloc Républicain invite tous ses militants, et autres responsables à divers niveaux, à la retenue et rappelle que la compétition électorale doit se tenir dans un esprit pacifique empreint de courtoisie, de bon sens pour préserver l’unité nationale.

Abdoulaye BIO TCHANE

Secrétaire Général National