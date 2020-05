Communales du 17 mai : l’appel du médiateur Joseph Gnonlonfoun aux Béninois

A la veille des élections communales et municipales de ce dimanche 17 mai 2020, le Médiateur de la République s’est adressé aux Béninois.

Dans son adresse, Joseph Gnonlonfoun invite les citoyens en âge de voter à participer massivement, librement et patriotiquement au choix de leurs dirigeants à la base. Et puisque ce scrutin se déroule dans un contexte marqué par la pandémie du Covid-19, il appelle les uns et les autres au respect des gestes barrières édictés par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus.

MESSAGE DU MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE Chers compatriotes, Aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin : ’’La commune constitue le cadre institutionnel pour l’exercice de la démocratie à la base. Elle est l’expression de la décentralisation et le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales’’. Pour la mise en œuvre de cette loi et dans le cadre du renouvellement des conseillers communaux, le gouvernement a convoqué le corps électoral pour le dimanche 17 Mai 2020. Ce scrutin se déroule dans un contexte sanitaire marqué par la pandémie de la Covid-19, d’où la nécessité de prudence et de gestes responsables. Le Médiateur de la République attaché aux valeurs de paix et à la concorde sociale, invite les citoyens à participer massivement, librement et patriotiquement au choix de leurs dirigeants à la base dans le respect des gestes barrières édictés par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. Chers compatriotes, Allons massivement voter pour prendre une part active au développement de nos Communes. Joseph H. GNONLONFOUN Médiateur de la République