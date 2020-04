Commune de Toucountouna : comment contribuer à l’amélioration de la qualité du fromage de sojà ?

La production du fromage de sojà est une activité économique qui est en plein essor à Toucountouna, dans le quartier Tampatou. Les jours de marché, l’on peut découvrir aisément le volume des ventes de soja et aussi, l’engouement qu’ont les populations pour ce produit. Que faire pour accroitre encore la capacité de production des ces femmes ? Comment contribuer à l’amélioration de la qualité du fromage de sojà produit localement à Toucountouna ?

La production du fromage de sojà est une activité qui se fait dans le quartier «Tampatou» à Toucountouna. Cette activité est très lucrative et les bonnes dames en provenance de Tanguiéta ou de Natitingou, en profitent pour se ravitailler et faire de bonnes affaires.

Le fromage de soja est un produit qui est très consommé en raison de sa douceur dans la sauce et aussi de son prix tres alléchant. Un bon fromage de soja se vend à 200 F CFA au marché central de Toucountouna.

Les autres jours autres que les jours de marché, le soja se vend abondamment au marché Yara de Toucountouna qui lui s’anime tous les jours. On y trouve aussi du fromage de sojà à 100 F seulement. C’est la raison pour laquelle, dans la plupart des ménages de Toucountouna, la consommation du fromage de soja se fait avec aisance.

«Moi je suis un amateur de ce fromage de soja. Quand j’achète à manger, entre le fromage de soja qui est très succulent et le fromage de bœuf, je préfère le fromage de soja à cause de son gout. Il n’a rien à envier au fromage de bœuf qui est vendu essentiellement et exclusivement par les femmes peulhs» a déclaré un amateur du fromage de soja rencontré au marché Yara de Toucountouna. Un autre point qui impressionne sur place, est surtout la qualité de ce fromage produit sur place.

«Ce produit ne souffre d’aucune faille ni de la moindre défaillance. C’est ce qui fait que les populations aiment le consommer massivement et abondamment. Moi, en tout cas, je suis un amateur, je suis un vrai consommateur du fromage de soja fabriqué ici par nos mamans. Surtout quand on accompagne cela avec la viande de bœuf et du bon riz ou de la bonne date, l’on découvre à quel point, ce produit est très bon à déguster» a ajouté un enseignant en poste à Kouarfa et qui réside à Toucountouna centre.

Accroissement des revenus liés à la vente du fromage de soja

La production du fromage de soja à Toucountouna est en hausse du fait de l’existence d’une clientèle permanente pour ce produit de consommation. En premier lieu, pour les familles qui ont une famille nombreuse, c’est une aubaine de s’approvisionner en cela pour pouvoir nourrir tous les enfants.

«Ce produit qu’est le fromage de soja est très bien consommé ici. Avec 100 F CFA ou 200 F CFA, vous avez du fromage de sojà de qualité. A défaut de la viande ou du poisson, ca fait facilement l’affaire» a déclaré une femme ménagère rencontré sur place à Toucountouna.

Une femme rencontrée en pleine vente, a affirmé que la vente de sojà, est une activité qui en plein essor. «Parfois, si les clientes sortent bien, on peut vendre pour 5000 F CFA ou 8000 F CFA. Des fois on peut aller jusqu’à 10000 F CFA ou 11000 F CFA les jours de marché. Les femmes qui viennent de Natitingou et Tanguiéta viennent aussi ici acheter nos produits pour aller les revendre à Natitingou ou à Tanguiéta. Vraiment, l’activité marche bien et avec cela, j’arrive à subvenir aux besoins de mes enfants, à leur donner le petit déjeuner et aussi m’approvisionner».

Il ne reste maintenant qu’à souhaiter que les bonnes dames augmentent leur capacité de production et que les clients s’accroissent encore.