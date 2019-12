Concertation BCEAO – banques au Bénin : des échanges pour améliorer la qualité du portefeuille

Pour la quatrième fois cette année, la Direction nationale de la BCEAO et l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (APBEF) du Bénin se sont réunies, ce mercredi 18 décembre 2019 au siège de la BCEAO à Cotonou, pour se concerter sur l’évolution du secteur bancaire notamment, la poursuite de l’amélioration de la qualité du portefeuille.

Le Directeur national de la BCEAO, Alain Komaclo et Lazare Noulekou, Directeur général d’Ecobank Bénin et président de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers (APBEF) du Bénin ont présenté à la presse, les conclusions de la quatrième et dernière réunion de l’année entre les deux institutions, mercredi 18 décembre 2019 à Cotonou.

Il est à retenir que la réunion entre l’Institut d’émission et les dirigeants d’établissements de crédit, a permis aux participants de prendre connaissance des principales conclusions du rapport de la Commission Bancaire de l’UEMOA au titre de l’exercice 2018, notamment en ce qui concerne le secteur bancaire.

A cet effet, les Directeurs généraux des banques et établissements de crédit ont noté que dans l’ensemble, l’activité bancaire dans l’Union est restée soutenue. Le total bilan des établissements de crédit a progressé de 6,8% en glissement annuel pour ressortir à 37.752,9 milliards au 31 décembre 2018. Les emplois bancaires ont connu une hausse de 7,3% pour s’établir à 32.798,1 milliards tandis que les ressources se sont établies à 29.848,4 milliards à fin 2018, en augmentation de 10,4% par rapport au niveau atteint à fin 2017.

En outre, la quasi-totalité des établissements de crédit assujettis sont en règle vis-à-vis de la norme de représentation du capital social minimum de 10 milliards, en vigueur dans l’Union depuis le 1er juillet 2017. Le ratio de solvabilité du système bancaire de l’Union est ressorti à 10,8% en 2018, au dessus du seuil minimal réglementaire fixé à 8,625%.

Au cœur de ces évolutions, les participants ont relevé qu’au Bénin, le principal chantier porte sur la poursuite de l’amélioration de la qualité du portefeuille. A cet effet, l’Association professionnelle des banques et établissements

financiers entend renforcer les actions engagées avec le soutien des autorités nationales, en vue de maîtriser l’évolution du taux brut de dégradation du portefeuille.

Au cours de la rencontre, les participants ont également suivi une communication relative à un accord de partenariat conclu entre le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi via l’Agence Nationale de promotion des PME/PMI (ANPME) et le Projet d’appui au Développement de l’Agrobusiness au Bénin (PDAB), dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de soutien au financement des PME/PMI dans l’UEMOA.

Par ailleurs, les Dirigeants de banques ont été informés des principales conclusions des sessions du Conseil National du Crédit du Bénin, tenues les 24 septembre et 05 décembre 2019 dans les locaux de l’Agence Principale de la BCEAO à Cotonou. Enfin, la rencontre a été l’occasion pour le Directeur national de la BCEAO d’être à l’écoute des préoccupations spécifiques de la profession bancaire.

Par Joël YANCLO