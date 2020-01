La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) ne pense pas remettre en cause la peine de 5 ans d’inéligibilité, six mois de prison avec sursis et 50 millions d’amende infligée à l’ancien ministre Lionel Zinsou par la justice béninoise.

Par ordonnance en date du 02 Décembre 2019, La CADHP refuse de suspendre la décision de condamnation de Lionel Zinsou du 02 août 2019. Lire l’ordonnance…