Conférence sur le leadership en Afrique : le choix porté sur l’ex-Chef d’Etat Boni Yayi

L’édition 2020 de la conférence sur le leadership en Afrique organisée chaque année par l’Université sur les Études de Développement ( University for development Studies) basée à Tamale au Ghana aura pour «Conférencier principal», l’ancien Président de la République Boni Yayi.

Leader charismatique des Forces cauris pour un Bénin émergent (FcBe), l’ancien Chef d’Etat, Boni Yayi a reçu ce lundi 06 janvier 2020, dans sa résidence à Cotonou, une délégation de l’Université sur les Études de Développement ( University for development Studies). Conduite par le Vice-Recteur le Professeur Gabriel Ayum Teye, cette délégation est lui venue annoncer le choix porté par l’Université sur sa personne pour être le «Conférencier principal» de l’édition 2020 de ses conférences sur le Leadership en Afrique.

Cette conférence qui s’étalera sur trois jours à savoir les 22, 23 et 24 avril 2020 s’intitulera autour du thème : «Gouvernance et transformation radicale de nos économies pour une croissance inclusive en Afrique». Cette designation est le signe de reconnaissance des riches expériences de Boni Yayi sur les questions de développement et de Leadership en Afrique. Notons qu’il s’ajoute ainsi à la liste des prestigieux conférenciers de ce haut lieu du savoir tels que l’ancien Président de la Republique Fedérale du Nigéria, Olusegun Obasanjo (2013), l’ancien President du Botswana, Festus Moegae (2014) et l’ancien Président du Mozambique, Joachim Alberto Chissano (2015).