Confidence : j’ai decouvert que ma femme a deux sexes lors de notre premier rapport (photo)

Au paravent, je sortais avec la reine de la reine, mon amour et ma moitié nommé fatima. Fatima est une filles grande de taille, belle avec de longs cheveux attentionnée… Bref elle est mon genre. Mais il y avait quelques chose qui allait pas.

Quand j’aborde le sujet du sexe , elle se met en colère et me dit de l’a doter d’abord sinon pas de sexe. Je l’aime vraiment donc j’ai patienté pendant 8ans où j’ai fais sa dote et je l’ai marié la semaine qui a suivie.

Lors de notre nuit de noce , je devais coucher avec elle pour ma première fois et l’a encore elle m’a interdit de la toucher. J’étais étonné car c’est après le mariage qu’elle allait me donner sa virginité. Mais comme je l’aimais et elle était tout pour moi je n’est rien dit.

Jusqu’à ce qu’ont fassent deux semaines et elle a acceptée qu’ont le fasse enfin. Lors de notre premier rapport elle me dit d’éteindre la lumière qu’elle le préfère ainsi. Je suis allé aussi tôt éteindre la lumière en courant.

Jusqu’à ce qu’ont fassent deux semaines et elle a acceptée qu’ont le fasse enfin. Lors de notre premier rapport elle me dit d’éteindre la lumière qu’elle le préfère ainsi. Je suis allé aussi tôt éteindre la lumière en courant.

C’était le grand jour , quand ont s’est amourachés on était excités tout les deux et j’ai senti quelques chose de gonflé entre ses jambes.

Ça m’a donné des frissons. Et elle me rassura qu’il n’y a rien. De me laisser aller. J’ai tenté une seconde fois de l’a pénétrer et le même scénario s’est passé. Je me suis levé et j’ai allumé la lumière.

A ma grande surprise elle a deux sexes , le vagin en bas et le pénis en haut. «J’étais surpris d’être étonné». C’est pourquoi a tout moment elle refusait le sexe ! Sincèrement dis je ne sais vraiment pas quoi faire.