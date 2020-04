Confidence : «J’aime ma mère, elle est enceinte et nous avons l’intention de nous marier»

Une femme et son fils ont fait l’impensable qu’ils sont amoureux l’un avec l’autre. Et maintenant, ils veulent se marier depuis que la maman est enceinte de six mois et attend l’enfant de son fils.

Mbereko (40), qui est devenue veuve il ya 12 ans, cohabitait avec son premier enfant, Farai Mbereko (23). Elle affirme qu’el est enceinte de six mois et qu’el a décidé qu’il vaut mieux se marier avec son fils parce qu’elle ne veut pas se marier avec le jeunes frères de son défunt mari, qu’elle dit la convoitise.

Betty a stupéfié un tribunal du village la semaine dernière quand elle a dit l’affaire avec son fils avait commencé trois ans plus tôt. Elle a dit, après avoir dépenser beaucoup d’argent pour envoyer Farai a l’ecole après la mort de son mari, elleavait le droit de son argent et aucune autre femme n’avait droit à son fils.

«Ecoutez, je me suis efforcé seul pour envoyer mon fils à l’école et personne ne m’a aidé. Maintenant, vous voyez que mon fils travaille et vous me reprochez de faire quelque chose de mal. Permettez-moi de savourer les produits de ma sueur, ?? elle a dit à la cour du village.

Farai dit qu’il était plus que disposé à épouser sa mère et de rembourser le solde d’ilobola, que son père n’a pas payé à ses grands-parents. Je sais que mon père est mort avant qu’il a fini de payer le prix de la mariée et je suis prêt à payer dit-il.

Il vaut mieux faire connaître ce qui se passe. Les gens ont besoin de savoir que je suis celui qui a mise ma mère enceinte. Sinon, ils vont l’accuser de promiscuité.

Mais le chef local Nathan Mptrwa dit: Nous ne pouvons pas permettre que cela se produise dans notre village. Dans le passé, ils doivent être tués, mais aujourd’hui, nous ne pouvons le faire parce que nous avons peur de la police. Il les avertit de rompre leur mariage ou de quitter le village. Ils ont choisi ce dernier et ont quitté le village pour une destination inconnue.